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Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrent et plus encore.

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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FlexGet

FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de flux RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties selon vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante, et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.

L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de la pile de serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'approvisionnement de tout.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FlexGet

Automatisation pilotée par YAML

Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à contrôler par version et à répliquer sur plusieurs instances.

Des centaines d'intégrations

Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres encore.

Découverte de séries et de films

Traque les séries et les films chez les différents fournisseurs, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque, et ne télécharge que les versions qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.

Interface utilisateur web et API REST

Parcourez les tâches en file d'attente, déclenchez des exécutions manuellement et inspectez l'historique depuis le navigateur — ou automatisez tout via l'API REST JSON.

Planification et déclencheurs

Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook permettent aux tâches de s'exécuter automatiquement sans intervention manuelle.

Pourquoi exécuter FlexGet sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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