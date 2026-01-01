Déployez FlexGet en un clic.
Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrent et plus encore.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FlexGet
FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de flux RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties selon vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante, et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.
L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de la pile de serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'approvisionnement de tout.
Caractéristiques principales de FlexGet
Automatisation pilotée par YAML
Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à contrôler par version et à répliquer sur plusieurs instances.
Des centaines d'intégrations
Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres encore.
Découverte de séries et de films
Traque les séries et les films chez les différents fournisseurs, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque, et ne télécharge que les versions qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.
Interface utilisateur web et API REST
Parcourez les tâches en file d'attente, déclenchez des exécutions manuellement et inspectez l'historique depuis le navigateur — ou automatisez tout via l'API REST JSON.
Planification et déclencheurs
Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook permettent aux tâches de s'exécuter automatiquement sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter FlexGet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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