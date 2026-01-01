Déployez flatnotes en un clic.
Application de prise de notes auto-hébergée et sans base de données qui stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown simples.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec flatnotes
flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, conçue autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance à un fournisseur, et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. Son interface épurée élimine les distractions pour que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion de vos idées grâce aux wikiliens et à la recherche plein texte.
Héberger flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, notes de recherche et journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, et jamais soumis à un changement des conditions de service d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.
Caractéristiques principales de flatnotes
Stockage sans base de données
Chaque note est un simple fichier Markdown sur le disque — aucune base de données requise, ce qui rend les sauvegardes et les migrations trivialement simples.
Connexions Wikilink
Connectez des idées entre les notes avec des wikiliens, transformant votre collection en un réseau de connaissances personnel.
Recherche plein texte
Recherchez instantanément dans toutes vos notes pour trouver n'importe quelle idée, extrait ou référence sans balisage manuel.
Modes d'édition doubles
Basculez entre le Markdown brut et un éditeur visuel WYSIWYG selon votre préférence ou votre tâche de rédaction.
Organisation des étiquettes
Catégorisez et filtrez les notes avec des balises pour une navigation rapide à travers de grandes bases de connaissances personnelles.
Pourquoi exécuter flatnotes sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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