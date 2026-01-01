Déployez Fireshare en un clic.
Plateforme de partage de vidéos et d'images auto-hébergée pour les clips de jeux, avec des liens de partage uniques et un accès protégé par mot de passe.
Sélectionnez un forfait VPS pour Fireshare
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Fireshare
Fireshare est une plateforme de partage de médias auto-hébergée conçue pour partager des extraits de jeux, des vidéos et des images via des liens de partage uniques par élément. Téléchargez vos enregistrements une seule fois et partagez-les individuellement avec des amis ou publiquement — chaque extrait obtient sa propre URL, avec une protection par mot de passe facultative pour les éléments que vous souhaitez garder semi-privés.
Contrairement aux services vidéo cloud, Fireshare fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans limites de téléchargement, sans filigranes et sans compte requis pour les spectateurs. Le contenu est organisé par jeu, consultable via un flux public ou privé, et abonnable via RSS — offrant à votre public un véritable foyer pour votre contenu vidéo sans les envoyer vers une plateforme tierce.
Caractéristiques principales de Fireshare
Liens partageables par clip
Chaque vidéo et image obtient une URL publique unique que vous pouvez partager directement — aucune création de compte forcée ni redirection de plateforme pour les spectateurs.
Partage protégé par mot de passe
Verrouillez des clips individuels ou l'intégralité de votre flux derrière un mot de passe afin de contrôler précisément qui peut consulter votre contenu.
Organisation basée sur le jeu
Étiquetez et parcourez le contenu par titre de jeu, en gardant vos clips organisés et en facilitant la recherche de séquences pour un jeu spécifique par les spectateurs.
Support des flux RSS
Fireshare génère des flux RSS afin que les abonnés puissent s'abonner et être avertis chaque fois que vous publiez de nouveaux clips ou images.
Transcodage vidéo intégré
Le transcodage basé sur le CPU traite automatiquement les téléchargements pour les convertir en formats optimisés pour le web, ce qui permet aux clips d'être lus fluidement dans n'importe quel navigateur sans conversion manuelle.
Pourquoi exécuter Fireshare sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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