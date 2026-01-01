Déployez Firefly III en un clic.
Prenez le contrôle total de vos finances personnelles grâce à un système de comptabilité en partie double sécurisé et auto-hébergé.
Sélectionnez un forfait VPS pour Firefly III
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Firefly III
Firefly III est la référence absolue en matière de gestion des finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant ainsi un grand livre précis que vous pouvez auditer à tout moment.
En auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre patrimoine, vos habitudes de dépenses et vos soldes de compte restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement et sans extraction de données.
Caractéristiques principales de Firefly III
Comptabilité en partie double
Assurez la précision financière avec un système de qualité professionnelle qui suit chaque centime sur plusieurs comptes.
Budgetisation Avancée
Définissez des budgets mensuels ou annuels complexes et recevez des indicateurs visuels lorsque vous approchez de vos limites.
Règles d'automatisation
Gagnez du temps en créant des règles personnalisées qui catégorisent et étiquettent automatiquement les transactions en fonction des descriptions ou des montants.
Rapports détaillés
Générez des graphiques et des diagrammes perspicaces pour visualiser votre valeur nette, vos habitudes de dépenses et votre croissance financière au fil du temps.
Pourquoi exécuter Firefly III sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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