Déployez Firefly en un clic.
Serveur VPN WireGuard simple avec une interface de gestion web pour créer et gérer des connexions VPN sécurisées sans nécessiter de connaissances réseau approfondies.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Firefly
Firefly est un serveur VPN WireGuard optimisé qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour la gestion des clients, la génération des configurations et le suivi des connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé opérationnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
Le déploiement de Firefly sur votre propre VPS vous offre une IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de qualité professionnelle sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.
Caractéristiques principales de Firefly
Configuration client en un clic
Générer les configurations client WireGuard et les codes QR pour les appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur web — aucune connaissance de la ligne de commande n'est requise.
Certificats SSL automatiques
Firefly fournit automatiquement des certificats SSL gratuits, sécurisant l'interface de gestion sans aucune configuration manuelle de certificat.
Clients multiplateformes
Fonctionne avec tous les clients WireGuard officiels sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux — connectez n'importe quel appareil avec un seul fichier de configuration.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord affiche les connexions actives et l'utilisation de la bande passante par client, afin que vous sachiez toujours qui est connecté et combien de trafic ils utilisent.
Aucun WireGuard système nécessaire
Fonctionne entièrement dans Docker sans nécessiter l'installation de WireGuard sur le système d'exploitation hôte, simplifiant le déploiement et gardant le système hôte propre.
Pourquoi exécuter Firefly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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