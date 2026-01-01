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Middleware RSS auto-hébergé qui utilise l'IA pour traduire, résumer, filtrer et nettoyer n'importe quel flux avant qu'il n'atteigne votre lecteur.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FeedCraft

FeedCraft est un middleware RSS open-source qui se situe entre n'importe quel flux source et votre lecteur, transformant chaque article via des étapes de traitement configurables appelées Crafts. Il peut extraire le texte intégral des articles des flux tronqués, traduire les titres et les corps d'articles via un LLM compatible OpenAI, générer des résumés et des introductions par IA, filtrer les publications promotionnelles avec des règles en langage naturel, et même transformer des pages HTML, des API JSON ou des résultats de recherche en de tout nouveaux flux RSS.

L'auto-hébergement de FeedCraft sur votre propre VPS maintient chaque article et chaque requête LLM sur une infrastructure que vous contrôlez, élimine les limites de débit et les temps d'arrêt qui affligent les instances publiques partagées, et vous permet de diriger le traitement IA vers le fournisseur — OpenAI, Gemini, un modèle Ollama local ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI — qui correspond le mieux à votre budget et à votre couverture linguistique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FeedCraft

Traduction et résumés IA

Traduire les titres et les corps d'articles dans n'importe quelle langue cible et ajouter des résumés générés par l'IA via un LLM compatible OpenAI avec des invites personnalisées par Craft.

Extraction de texte intégral

Remplacez les extraits RSS tronqués par le contenu complet de l'article, y compris un mode plein texte-plus rendu par le navigateur pour les sites qui hydratent le texte via JavaScript.

HTML/JSON/Recherche en RSS

Les générateurs visuels intégrés transforment des pages web arbitraires, des réponses d'API JSON (avec importation curl) et des résultats de moteurs de recherche en flux RSS stables.

Modes portable et station d'accueil

Préfixez n'importe quelle URL de flux pour un traitement unique, ou définissez des Recettes nommées dans l'interface d'administration pour épingler des URL de flux transformées permanentes auxquelles votre lecteur s'abonne.

AtomCraft et FlowCraft

Composer des opérations atomiques (proxy, limite, traduire, résumer, embellir, ignorer les publireportages) en pipelines réutilisables adaptés à chaque flux source.

Middleware agnostique du lecteur

Fonctionne avec FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou tout lecteur qui prend en charge le RSS standard, sans nécessiter de plugin ni d'intégration de compte.

Pourquoi exécuter FeedCraft sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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