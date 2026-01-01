Déployez ezBookKeeping en un clic.
Gestionnaire de finances personnelles léger et auto-hébergé avec une interface utilisateur mobile-first, des graphiques et la numérisation des reçus.
Sélectionnez un forfait VPS pour ezBookKeeping
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ezBookKeeping
ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open-source conçue pour un suivi rapide et sans friction des dépenses quotidiennes. Conçue comme un conteneur unique avec stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.
Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.
Caractéristiques principales de ezBookKeeping
PWA Mobile-first
Installez ezBookKeeping en tant qu'application web progressive sur n'importe quel téléphone pour un enregistrement des dépenses de type natif, sans avoir à télécharger depuis un magasin d'applications.
Numérisation OCR des reçus
Numérisez les reçus papier pour extraire automatiquement les montants des transactions et les commerçants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Prise en charge multidevise
Suivez les dépenses dans plusieurs devises avec conversion automatique des taux de change pour les voyages et les dépenses internationales.
Graphiques et statistiques
Visualisez les tendances de dépenses par catégorie, compte et période grâce aux graphiques intégrés et aux statistiques récapitulatives.
Importation CSV et Alipay
Importez l'historique des transactions à partir de fichiers CSV et des principales plateformes de paiement, y compris Alipay et WeChat Pay.
Pourquoi exécuter ezBookKeeping sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes