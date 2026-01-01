ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open-source conçue pour un suivi rapide et sans friction des dépenses quotidiennes. Conçue comme un conteneur unique avec stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.

Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.