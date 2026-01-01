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Moteur de découverte musicale auto-hébergé qui crée automatiquement des listes de lecture à partir des recommandations ListenBrainz et les télécharge dans votre bibliothèque.

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4 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Explo

Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des playlists de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les titres correspondants via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des playlists directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.

Contrairement aux services de streaming qui enferment les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable jusqu'à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque titre téléchargé réside sur votre propre serveur. L'interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les plannings, de parcourir l'historique des playlists et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Explo

ListenBrainz découverte

Récupère les playlists Weekly Exploration, Weekly Jams et Daily Jams directement depuis votre compte ListenBrainz — des recommandations entièrement façonnées par votre propre historique d'écoute.

Support multi-serveur

S'intègre avec Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic et MPD, créant des listes de lecture directement dans le serveur de musique que vous utilisez déjà.

Automatisation programmée

Les planifications cron configurables exécutent la découverte automatiquement — configurez-le une seule fois et de la nouvelle musique apparaît dans votre bibliothèque chaque semaine sans aucune étape manuelle.

Téléchargement YouTube et Soulseek

Trouve et télécharge des pistes via YouTube (avec yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), avec des filtres de qualité, la sélection du format et une déduplication intelligente.

Gestion de l'interface utilisateur Web

Parcourez les archives de listes de lecture, déclenchez des exécutions manuelles, ajustez les plannings et gérez tous les paramètres du serveur de musique depuis une interface de navigateur authentifiée unique.

Pourquoi exécuter Explo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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