Déployez Explo en un clic.
Moteur de découverte musicale auto-hébergé qui crée automatiquement des listes de lecture à partir des recommandations ListenBrainz et les télécharge dans votre bibliothèque.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Explo
Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des playlists de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les titres correspondants via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des playlists directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.
Contrairement aux services de streaming qui enferment les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable jusqu'à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque titre téléchargé réside sur votre propre serveur. L'interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les plannings, de parcourir l'historique des playlists et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.
Caractéristiques principales de Explo
ListenBrainz découverte
Récupère les playlists Weekly Exploration, Weekly Jams et Daily Jams directement depuis votre compte ListenBrainz — des recommandations entièrement façonnées par votre propre historique d'écoute.
Support multi-serveur
S'intègre avec Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic et MPD, créant des listes de lecture directement dans le serveur de musique que vous utilisez déjà.
Automatisation programmée
Les planifications cron configurables exécutent la découverte automatiquement — configurez-le une seule fois et de la nouvelle musique apparaît dans votre bibliothèque chaque semaine sans aucune étape manuelle.
Téléchargement YouTube et Soulseek
Trouve et télécharge des pistes via YouTube (avec yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), avec des filtres de qualité, la sélection du format et une déduplication intelligente.
Gestion de l'interface utilisateur Web
Parcourez les archives de listes de lecture, déclenchez des exécutions manuelles, ajustez les plannings et gérez tous les paramètres du serveur de musique depuis une interface de navigateur authentifiée unique.
Pourquoi exécuter Explo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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