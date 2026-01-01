ExpenseOwl est une application de suivi des dépenses auto-hébergée et minimale qui stocke toutes les données dans des fichiers JSON locaux, sans base de données externe requise. Elle offre un tableau de bord épuré avec des graphiques circulaires et des résumés de flux de trésorerie, un tableau des dépenses triable pour consulter les entrées, et un panneau de configuration pour gérer les catégories, la devise et l'import/export de données.

Héberger ExpenseOwl sur votre propre VPS signifie que vos données financières personnelles ne quittent jamais votre infrastructure. Son design léger se déploie en quelques secondes sans service de base de données à maintenir, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de garder le contrôle total de vos données financières personnelles.