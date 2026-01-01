Déployez ExpenseOwl en un clic.
Gestionnaire de dépenses léger auto-hébergé avec des graphiques de tableau de bord, la gestion des catégories et l'importation/exportation CSV — aucune base de données requise.
Sélectionnez un forfait VPS pour ExpenseOwl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ExpenseOwl
ExpenseOwl est une application de suivi des dépenses auto-hébergée et minimale qui stocke toutes les données dans des fichiers JSON locaux, sans base de données externe requise. Elle offre un tableau de bord épuré avec des graphiques circulaires et des résumés de flux de trésorerie, un tableau des dépenses triable pour consulter les entrées, et un panneau de configuration pour gérer les catégories, la devise et l'import/export de données.
Héberger ExpenseOwl sur votre propre VPS signifie que vos données financières personnelles ne quittent jamais votre infrastructure. Son design léger se déploie en quelques secondes sans service de base de données à maintenir, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de garder le contrôle total de vos données financières personnelles.
Caractéristiques principales de ExpenseOwl
Tableau de bord des dépenses
Les diagrammes circulaires et les résumés de flux de trésorerie offrent une ventilation visuelle instantanée des habitudes de dépenses dans toutes les catégories suivies.
Gestion par catégorie
Définissez et modifiez les catégories de dépenses personnalisées dans le panneau des paramètres pour correspondre à votre système de budgétisation personnel ou familial.
Importation et Exportation CSV
Déplacez des données vers et depuis ExpenseOwl à l'aide de fichiers CSV — utile pour importer l'historique d'autres applications ou créer des sauvegardes portables.
Aucune base de données requise
Toutes les données de dépenses sont stockées dans des fichiers JSON locaux sur le volume nommé, il n'y a donc pas de service Postgres ou MySQL à configurer ou à maintenir.
Support PWA
Installez ExpenseOwl en tant qu'application web progressive sur ordinateur de bureau ou mobile pour une expérience similaire à une application native directement depuis le navigateur.
Pourquoi exécuter ExpenseOwl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes