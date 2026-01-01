Expensave est une application de suivi des dépenses open source conçue pour les individus et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Grâce aux calendriers de dépenses partagés, à l'importation des relevés bancaires et aux rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transactions brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.

L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS permet de conserver les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.