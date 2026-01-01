Déployez Expensave avec une installation en un clic.
Suivi des dépenses personnelles et familiales open source pour surveiller les habitudes de dépenses et gérer les budgets du ménage.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Expensave
Expensave est une application de suivi des dépenses open source conçue pour les individus et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Grâce aux calendriers de dépenses partagés, à l'importation des relevés bancaires et aux rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transactions brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.
L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS permet de conserver les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.
Caractéristiques principales de Expensave
Calendriers de dépenses mutualisés
Plusieurs utilisateurs peuvent contribuer au même calendrier, ce qui facilite la transparence du budget du ménage pour les familles et les colocataires.
Importation de relevés bancaires
Importez les relevés des institutions financières pour renseigner automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle et garantissant des registres de dépenses complets.
Rapports sur les habitudes de dépenses
L'analyse visuelle décompose les revenus et les dépenses par catégorie au fil du temps, révélant des schémas qui vous aident à prendre des décisions budgétaires plus judicieuses.
Application web progressive
La PWA réactive aux mobiles vous permet d'enregistrer instantanément les dépenses depuis n'importe quel appareil, afin que vous ne manquiez jamais une transaction en déplacement.
Confidentialité garantie
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de frais d'abonnement, et aucun risque qu'une plateforme commerciale ne ferme.
Pourquoi exécuter Expensave sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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