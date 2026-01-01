Déployez Excalidraw avec une installation en un clic.
Tableau blanc virtuel open source pour créer des diagrammes de style dessinés à la main, des wireframes et des croquis collaboratifs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Excalidraw
Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.
L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — aucune préoccupation concernant la confidentialité des données, aucun coût d'abonnement et aucune dépendance vis-à-vis de services externes.
Caractéristiques principales de Excalidraw
Esthétique Dessinée à la Main
Rend les diagrammes avec un style organique et esquissé qui réduit la barrière à la création de visuels et rend les idées complexes plus abordables.
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent dessiner simultanément sur le même canevas, le chiffrement de bout en bout garantissant la confidentialité et la sécurité des sessions.
Toile infinie
Un espace de dessin illimité permet aux équipes d'étendre librement les diagrammes sans restructuration — idéal pour les grands diagrammes d'architecture et les séances de brainstorming.
Exportation flexible
Exportez les diagrammes au format PNG, SVG ou sous forme de liens partageables, facilitant ainsi l'intégration de visuels dans la documentation, les présentations et les outils de conception.
PWA prête pour une utilisation hors ligne
Fonctionne comme une application web progressive avec un stockage local-first, ainsi les diagrammes restent accessibles même sans connexion internet active.
Pourquoi exécuter Excalidraw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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