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Plateforme d'entreprise open source combinant l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un espace de travail unique.

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2 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ever Gauzy

Ever Gauzy est une plateforme de gestion d'entreprise open-source qui unifie l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet en un seul espace de travail. Elle est conçue pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes basées sur les services qui ont besoin de suivre le temps, de gérer la paie, de gérer les pipelines de vente et de rendre compte de la rentabilité sans avoir à assembler cinq abonnements SaaS distincts.

L'auto-hébergement de Gauzy sur votre propre VPS maintient les données clients, les contrats, les factures et les dossiers RH sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme est activement développée par Ever Co., avec des milliers de contributeurs sur GitHub et une licence open-source qui permet l'auto-hébergement commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ever Gauzy

Suite ERP unifiée

Les modules de finance, de gestion des stocks, d'achats et de comptabilité partagent un modèle de données unique afin que les rapports reflètent toujours les mêmes chiffres dans tous les départements.

CRM intégré

Suivez les prospects, les affaires, les contacts et les pipelines en parallèle de la facturation et de la livraison de projets sans exporter de données entre des outils distincts.

HRM et ATS

Gérer les employés, les candidats, les congés, les contrats et l'ensemble du processus de recrutement, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration, en un seul endroit.

Suivi du temps et feuilles de temps

Le suivi du temps intégré avec des saisies manuelles et automatiques alimente directement la paie, la facturation et les rapports de rentabilité des projets.

Espaces de travail multi-locataires

Gérez plusieurs organisations et équipes sur un seul déploiement avec des données, des autorisations et une facturation distinctes pour chaque locataire.

API d'intégration ouverte

Les API REST et GraphQL, ainsi que les intégrations de webhooks avec GitHub, Hubstaff, Upwork et Make.com, vous permettent d'étendre Gauzy pour l'adapter aux flux de travail existants.

Pourquoi exécuter Ever Gauzy sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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