Déployez Euro-Office DocumentServer avec une installation en un clic.
Suite bureautique auto-hébergée, souveraine et européenne, pour l'édition collaborative de documents, de feuilles de calcul et de présentations basée sur navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui apporte l'édition collaborative basée sur navigateur des formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF à votre propre infrastructure. Basé sur la base de code ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et rebaptisé pour la souveraineté numérique européenne, il sert de backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.
L'auto-hébergement d'Euro-Office DocumentServer maintient chaque document, session d'édition et appel d'intégration au sein de votre VPS — aucun cloud tiers ne touche le contenu. L'authentification par jeton JWT sécurise l'API par défaut, et le déploiement groupé inclut PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour un serveur d'édition prêt pour la production.
Caractéristiques principales de Euro-Office DocumentServer
Souverain par conception
Fork AGPL dirigé par l'Europe et axé sur la souveraineté numérique — chaque document, journal et ligne de base de données reste sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Co-édition en temps réel
Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même document, feuille de calcul ou présentation avec des curseurs en direct, des commentaires et des modifications suivies.
Compatibilité MS Office
Ouvre et enregistre les fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une préservation de la mise en page haute fidélité, avec un support natif pour ODT, ODS et ODP également.
Sécurité de l'API JWT
La validation des JSON Web Token protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les clients autorisés puissent se connecter au serveur d'édition.
Intégration Nextcloud
Backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour Nextcloud, ownCloud et d'autres plateformes qui prennent déjà en charge les connecteurs ONLYOFFICE.
Modification de PDF et de formulaires
Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur, sans logiciel ni plugin supplémentaire requis.
Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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