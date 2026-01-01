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Suite bureautique auto-hébergée, souveraine et européenne, pour l'édition collaborative de documents, de feuilles de calcul et de présentations basée sur navigateur.

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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui apporte l'édition collaborative basée sur navigateur des formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF à votre propre infrastructure. Basé sur la base de code ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et rebaptisé pour la souveraineté numérique européenne, il sert de backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

L'auto-hébergement d'Euro-Office DocumentServer maintient chaque document, session d'édition et appel d'intégration au sein de votre VPS — aucun cloud tiers ne touche le contenu. L'authentification par jeton JWT sécurise l'API par défaut, et le déploiement groupé inclut PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour un serveur d'édition prêt pour la production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Euro-Office DocumentServer

Souverain par conception

Fork AGPL dirigé par l'Europe et axé sur la souveraineté numérique — chaque document, journal et ligne de base de données reste sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Co-édition en temps réel

Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même document, feuille de calcul ou présentation avec des curseurs en direct, des commentaires et des modifications suivies.

Compatibilité MS Office

Ouvre et enregistre les fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une préservation de la mise en page haute fidélité, avec un support natif pour ODT, ODS et ODP également.

Sécurité de l'API JWT

La validation des JSON Web Token protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les clients autorisés puissent se connecter au serveur d'édition.

Intégration Nextcloud

Backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour Nextcloud, ownCloud et d'autres plateformes qui prennent déjà en charge les connecteurs ONLYOFFICE.

Modification de PDF et de formulaires

Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur, sans logiciel ni plugin supplémentaire requis.

Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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