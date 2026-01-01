Déployez Etherpad en un clic.
Éditeur de texte collaboratif en temps réel open source où plusieurs utilisateurs peuvent écrire et modifier des documents simultanément.
Sélectionnez un forfait VPS pour Etherpad
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Etherpad
Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants, avec les contributions de chaque utilisateur identifiées par un code couleur. Aucune inscription ni installation de logiciel n'est requise — il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.
L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure une persistance fiable et un historique complet des versions, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.
Caractéristiques principales de Etherpad
Coédition en temps réel
Les modifications de chaque participant apparaissent instantanément avec une attribution codée par couleur, afin que les équipes puissent écrire ensemble sans conflits de fusion ni verrouillage.
Historique complet des versions
Chaque révision est stockée avec un curseur de chronologie qui vous permet de rembobiner et de restaurer n'importe quel état antérieur du document.
Aucune inscription requise
Les participants rejoignent les blocs-notes via une URL partagée sans créer de comptes, réduisant ainsi les frictions pour une collaboration ponctuelle avec des invités externes.
Écosystème de plugins
Étendez Etherpad avec des plugins pour l'intégration d'images, les listes de tâches, les formats d'exportation et les intégrations d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.
Admin Panel
L'interface d'administration web vous permet de gérer les pads, de surveiller l'activité et de configurer les paramètres du serveur sans accès direct au serveur.
Pourquoi exécuter Etherpad sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA