Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants, avec les contributions de chaque utilisateur identifiées par un code couleur. Aucune inscription ni installation de logiciel n'est requise — il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.

L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure une persistance fiable et un historique complet des versions, tandis que le système de plugins extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, des listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.