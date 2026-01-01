Déployez EspoCRM en un clic.
Plateforme CRM gratuite et open-source pour la gestion des prospects, contacts, transactions, campagnes et cas de support dans une interface propre et personnalisable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EspoCRM
EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open-source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations client. Elle couvre l'intégralité du cycle de vente — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.
L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données client sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et vous offre la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.
Caractéristiques principales de EspoCRM
Pipeline de ventes complet
Suivez les prospects du premier contact jusqu'à la clôture grâce à des étapes d'opportunité personnalisables, des journaux d'activités et des prévisions intégrés à chaque fiche de compte.
Campagnes Marketing
Créez et envoyez des campagnes email à des listes de contacts ciblées, avec suivi des ouvertures et des clics, sans nécessiter de plateforme marketing tierce.
Entités et champs personnalisés
Construisez des modèles de données personnalisés avec de nouveaux types d'entités, des champs, des relations et des vues via le panneau d'administration — aucun codage n'est requis pour la plupart des personnalisations.
Service d'assistance intégré
Gérez les demandes de support client grâce à un système de billetterie qui se connecte directement aux contacts, aux comptes et aux dossiers de vente pour un contexte complet.
API REST & Intégrations
Connectez EspoCRM à des systèmes externes via une API REST propre, avec des intégrations intégrées pour les serveurs de messagerie, la VoIP et les outils commerciaux populaires.
Pourquoi exécuter EspoCRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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