EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open-source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations client. Elle couvre l'intégralité du cycle de vente — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.

L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données client sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et vous offre la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.