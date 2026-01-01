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Plateforme CRM gratuite et open-source pour la gestion des prospects, contacts, transactions, campagnes et cas de support dans une interface propre et personnalisable.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec EspoCRM

EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open-source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations client. Elle couvre l'intégralité du cycle de vente — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.

L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données client sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et vous offre la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de EspoCRM

Pipeline de ventes complet

Suivez les prospects du premier contact jusqu'à la clôture grâce à des étapes d'opportunité personnalisables, des journaux d'activités et des prévisions intégrés à chaque fiche de compte.

Campagnes Marketing

Créez et envoyez des campagnes email à des listes de contacts ciblées, avec suivi des ouvertures et des clics, sans nécessiter de plateforme marketing tierce.

Entités et champs personnalisés

Construisez des modèles de données personnalisés avec de nouveaux types d'entités, des champs, des relations et des vues via le panneau d'administration — aucun codage n'est requis pour la plupart des personnalisations.

Service d'assistance intégré

Gérez les demandes de support client grâce à un système de billetterie qui se connecte directement aux contacts, aux comptes et aux dossiers de vente pour un contexte complet.

API REST & Intégrations

Connectez EspoCRM à des systèmes externes via une API REST propre, avec des intégrations intégrées pour les serveurs de messagerie, la VoIP et les outils commerciaux populaires.

Pourquoi exécuter EspoCRM sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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