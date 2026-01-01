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Serveur IPTV auto-hébergé qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle en chaînes de télévision en direct personnalisées 24h/24 et 7j/7 avec guide électronique des programmes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ErsatzTV

ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby, ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide électronique des programmes. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS auxquelles tout client compatible IPTV peut se connecter : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.

L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruption par des publicités. Planifiez des marathons thématiques, des rotations de type journal télévisé, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ErsatzTV

Chaînes personnalisées 24/7

Créez un nombre illimité de chaînes en direct en combinant des collections, des listes de lecture et des règles de planification pour des flux continus.

Sortie IPTV et EPG

Exposer les chaînes sous forme de listes de lecture M3U avec un guide électronique des programmes XMLTV complet afin que tout client IPTV puisse se connecter comme au câble.

Plex / Jellyfin / Emby

Connectez-vous directement aux bibliothèques de serveurs multimédias existantes ou scannez les dossiers locaux afin que les mêmes médias alimentent les applications VOD et vos chaînes de télévision.

Transcodage matériel

Accélération optionnelle NVENC, QSV, VAAPI, AMF et VideoToolbox pour maintenir l'utilisation du processeur à un niveau gérable lors de la diffusion de flux en direct.

Filigranes et pare-chocs

Superposez des filigranes de chaîne, insérez des jingles et des intros, et interrompez la programmation avec des intermèdes personnalisés pour une véritable sensation de chaîne.

Chaînes de clips musicaux

Mixez des clips musicaux et de l'audio dans des chaînes chronologiques ou thématiques, avec affichage de la pochette et une programmation basée sur les métadonnées.

Pourquoi exécuter ErsatzTV sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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