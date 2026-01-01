Déployez Enclosed en un clic d'installation.
Application web minimaliste pour partager des notes privées chiffrées, avec gestion de l'expiration et protection par mot de passe.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Enclosed
Enclosed est une application web open-source pour l'envoi de notes privées, chiffrées de bout en bout. Utilisant les API cryptographiques natives du navigateur, elle chiffre le contenu côté client avant qu'il n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hôte n'a jamais accès au texte non chiffré. Les notes peuvent être configurées pour s'autodétruire après avoir été lues une seule fois ou expirer après une période configurable.
L'auto-hébergement d'Enclosed sur votre VPS garantit que le stockage des notes chiffrées reste entièrement sur votre propre infrastructure. Les organisations gérant des identifiants sensibles, des clés API ou des informations confidentielles obtiennent un contrôle total sur la résidence des données et peuvent appliquer des politiques d'expiration personnalisées sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Caractéristiques principales de Enclosed
Cryptage côté client
Les notes sont chiffrées dans le navigateur avant transmission à l'aide des API Web Crypto natives, de sorte que le serveur ne voit jamais le contenu non chiffré.
Notes autodestructibles
Définissez l'expiration des notes après une seule lecture ou une période de temps définie, garantissant que les informations sensibles ne persistent pas plus longtemps que nécessaire.
Protection par mot de passe
Ajoutez un mot de passe facultatif à n'importe quelle note, exigeant des destinataires qu'ils s'authentifient avant que le contenu ne puisse être déchiffré et affiché.
Liens partageables
Chaque note génère une URL unique qui peut être envoyée par e-mail, chat ou SMS — aucun compte ni inscription n'est requis pour le destinataire.
Déploiement léger
Un seul conteneur avec des exigences minimales en ressources rend Enclosed facile à exécuter parallèlement à d'autres services sur le même VPS.
Pourquoi exécuter Enclosed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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