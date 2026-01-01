Déployez Emby en un clic.
Serveur multimédia personnel qui organise et diffuse vos vidéos, votre musique et vos photos vers n'importe quel appareil, depuis n'importe où.
Sélectionnez un forfait VPS pour Emby
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Emby
Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection multimédia — films, séries TV, musique et photos — sur une seule plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.
Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des vitesses de téléchargement de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.
Caractéristiques principales de Emby
Transcodage automatique
La conversion vidéo et audio en temps réel assure une lecture fluide sur n'importe quel appareil, quel que soit le format de fichier original ou les capacités du client.
TV en direct et DVR
Accédez à la télévision en direct et programmez des enregistrements avec un DVR intégré, remplaçant les abonnements traditionnels au câble par une solution autogérée.
Synchronisation mobile
Téléchargez des médias sur les smartphones et les tablettes pour une consultation hors ligne, afin de garder le contenu accessible même sans connexion internet.
Contrôles parentaux
Configurez des restrictions de contenu par utilisateur et des plannings de visionnage pour créer des environnements médiatiques sûrs et adaptés à l'âge pour chaque membre de la famille.
Support multi-bibliothèques
Organisez les films, les séries TV, la musique et les photos dans des bibliothèques distinctes avec des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations récupérées automatiquement.
Pourquoi exécuter Emby sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic