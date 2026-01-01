eLabFTW est un carnet de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open-source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les carnets papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques consignent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées entre les équipes.

L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS permet de conserver les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle institutionnel — pas de cloud tiers, pas de tarification par siège et aucun risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète en PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.