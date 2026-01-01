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Carnet de laboratoire électronique open source permettant aux équipes de recherche de suivre les expériences, les échantillons et les protocoles.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec eLabFTW

eLabFTW est un carnet de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open-source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les carnets papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques consignent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées entre les équipes.

L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS permet de conserver les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle institutionnel — pas de cloud tiers, pas de tarification par siège et aucun risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète en PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de eLabFTW

Carnet d'expériences

Éditeur de texte enrichi et Markdown avec LaTeX, mise en évidence du code, pièces jointes et historique des versions pour chaque entrée d'expérience.

Base de données d'exemple

Suivez les réactifs, l'équipement, les anticorps et les lignées cellulaires avec des types d'articles personnalisés, des métadonnées et des emplacements d'inventaire dans tout le laboratoire.

Collaboration d'équipe

Partagez des expériences et des ressources entre les équipes grâce à un contrôle d'accès granulaire par élément et par utilisateur, et à une bibliothèque de modèles partagée.

Protocoles réutilisables

Créez une bibliothèque de protocoles versionnée que n'importe quel membre de l'équipe peut cloner dans une nouvelle expérience, en gardant les méthodes cohérentes et reproductibles.

Horodatages de confiance

Horodater cryptographiquement les enregistrements d'expériences via les autorités RFC 3161 pour prouver la date d'enregistrement des données pour les besoins de l'IP et de l'audit.

Exportations PDF et ZIP

Générez des rapports PDF signés ou des archives ZIP complètes d'expériences et de ressources pour l'archivage, l'examen réglementaire ou la publication.

Pourquoi exécuter eLabFTW sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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