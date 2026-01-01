Déployez eLabFTW en un clic.
Carnet de laboratoire électronique open source permettant aux équipes de recherche de suivre les expériences, les échantillons et les protocoles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec eLabFTW
eLabFTW est un carnet de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open-source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les carnets papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques consignent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées entre les équipes.
L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS permet de conserver les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle institutionnel — pas de cloud tiers, pas de tarification par siège et aucun risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète en PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.
Caractéristiques principales de eLabFTW
Carnet d'expériences
Éditeur de texte enrichi et Markdown avec LaTeX, mise en évidence du code, pièces jointes et historique des versions pour chaque entrée d'expérience.
Base de données d'exemple
Suivez les réactifs, l'équipement, les anticorps et les lignées cellulaires avec des types d'articles personnalisés, des métadonnées et des emplacements d'inventaire dans tout le laboratoire.
Collaboration d'équipe
Partagez des expériences et des ressources entre les équipes grâce à un contrôle d'accès granulaire par élément et par utilisateur, et à une bibliothèque de modèles partagée.
Protocoles réutilisables
Créez une bibliothèque de protocoles versionnée que n'importe quel membre de l'équipe peut cloner dans une nouvelle expérience, en gardant les méthodes cohérentes et reproductibles.
Horodatages de confiance
Horodater cryptographiquement les enregistrements d'expériences via les autorités RFC 3161 pour prouver la date d'enregistrement des données pour les besoins de l'IP et de l'audit.
Exportations PDF et ZIP
Générez des rapports PDF signés ou des archives ZIP complètes d'expériences et de ressources pour l'archivage, l'examen réglementaire ou la publication.
Pourquoi exécuter eLabFTW sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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