Déployez Easy!Appointments en un clic.
Système de prise de rendez-vous open-source gratuit avec auto-réservation client, calendriers multi-prestataires et notifications par e-mail automatisées.
Sélectionnez un forfait VPS pour Easy!Appointments
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Easy!Appointments
Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source qui permet aux entreprises de services de proposer la prise de rendez-vous en ligne sans payer de frais par réservation ni accepter de dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Les clients consultent les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, réduisant ainsi les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.
Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux de non-présentation. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings à jour avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation font confiance à Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.
Caractéristiques principales de Easy!Appointments
Auto-réservation client
Les clients consultent la disponibilité en temps réel et prennent rendez-vous en ligne sans aucun échange avec le personnel.
Calendriers multi-fournisseurs
Gère les calendriers individuels et les plages de disponibilité pour chaque prestataire de services, empêchant les doubles réservations entre les équipes.
Notifications automatiques
Envoie automatiquement des e-mails de confirmation et de rappel, réduisant les taux de non-présentation sans aucun suivi manuel.
Synchronisation Google Calendar
Synchronise les réservations avec Google Agenda afin que les prestataires voient les rendez-vous à côté du reste de leur emploi du temps.
Formulaires de réservation personnalisables
Adaptez les champs que les clients remplissent lors de la réservation pour recueillir les informations requises par chaque type de service.
Pourquoi exécuter Easy!Appointments sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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