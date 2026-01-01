DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des pochettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.

L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS maintient l'inventaire complet de votre collection, les étiquettes de localisation et les données de votre liste de souhaits sous votre contrôle, au lieu d'être enfermés dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue lors des mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.