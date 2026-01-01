Déployez DVinyl en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, les CD, les livres, les films et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque.
Sélectionnez un forfait VPS pour DVinyl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DVinyl
DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des pochettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.
L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS maintient l'inventaire complet de votre collection, les étiquettes de localisation et les données de votre liste de souhaits sous votre contrôle, au lieu d'être enfermés dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue lors des mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.
Caractéristiques principales de DVinyl
Bibliothèque multiformat
Cataloguez vos vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.
Valorisation marchande de Discogs
Obtenez des estimations de marché en temps réel (basse, médiane et haute) de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.
Importation Discogs en un clic
Importez toute une collection Discogs existante en un seul clic ou ajoutez de nouveaux éléments par ID de version sans ressaisir les données d'artiste, de label ou de piste.
Tableau de bord personnalisable
Créez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.
Suivi de localisation physique
Étiquetez l'emplacement de chaque article sur vos étagères, en stockage ou en prêt, afin que vous puissiez trouver un enregistrement ou un livre spécifique sans fouiller toute la collection.
Liste de souhaits et partage
Suivez les trouvailles futures dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue grâce à l'authentification intégrée pour la navigation privée ou le partage en lecture seule.
Pourquoi exécuter DVinyl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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