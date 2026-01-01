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Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, les CD, les livres, les films et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DVinyl

DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des pochettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.

L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS maintient l'inventaire complet de votre collection, les étiquettes de localisation et les données de votre liste de souhaits sous votre contrôle, au lieu d'être enfermés dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue lors des mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DVinyl

Bibliothèque multiformat

Cataloguez vos vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.

Valorisation marchande de Discogs

Obtenez des estimations de marché en temps réel (basse, médiane et haute) de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.

Importation Discogs en un clic

Importez toute une collection Discogs existante en un seul clic ou ajoutez de nouveaux éléments par ID de version sans ressaisir les données d'artiste, de label ou de piste.

Tableau de bord personnalisable

Créez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.

Suivi de localisation physique

Étiquetez l'emplacement de chaque article sur vos étagères, en stockage ou en prêt, afin que vous puissiez trouver un enregistrement ou un livre spécifique sans fouiller toute la collection.

Liste de souhaits et partage

Suivez les trouvailles futures dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue grâce à l'authentification intégrée pour la navigation privée ou le partage en lecture seule.

Pourquoi exécuter DVinyl sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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