Déployez DumbPad en un clic.
Bloc-notes partagé auto-hébergé ultra-simple avec collaboration en temps réel, aperçu Markdown, recherche floue et protection par code PIN facultative.
Sélectionnez un forfait VPS pour DumbPad
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DumbPad
DumbPad est une application de bloc-notes auto-hébergée, délibérément minimale, de DumbWare.io, conçue autour de l'idée que le texte partagé rapidement nécessite rarement des comptes, des bases de données ou toute la complexité des suites de collaboration complètes. Les blocs-notes sont stockés sous forme de fichiers plats sur le disque, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes en temps réel, rechercher dans les blocs-notes avec une correspondance floue et prévisualiser le markdown avec des alertes de style GitHub, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Une protection par code PIN optionnelle de 4 à 10 chiffres sécurise l'accès sur les serveurs partagés, tandis que le support des Progressive Web Apps vous permet d'installer DumbPad sur n'importe quel appareil pour un accès hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos notes privées, accessibles depuis n'importe quel navigateur et à l'abri des modifications de services tiers.
Caractéristiques principales de DumbPad
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes simultanément, les modifications étant synchronisées sur chaque navigateur connecté.
Markdown avec aperçus
Afficher des blocs d'alerte de style GitHub, des tableaux étendus, du code avec coloration syntaxique et des détails escamotables directement dans l'éditeur.
Recherche floue
Trouvez n'importe quel bloc-notes instantanément en effectuant une recherche à la fois sur les noms de fichiers et sur le contenu complet des fichiers, avec une correspondance floue tolérante.
Protection par code PIN facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés sans imposer un système complet de compte ou de gestion des utilisateurs.
Aucune base de données requise
Les blocs-notes sont des fichiers simples sur le disque — les sauvegardes sont une copie d'un seul fichier et les migrations prennent quelques secondes sans aucun schéma à gérer.
Application Web Progressive
Installez DumbPad sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau pour un accès hors ligne sans ouvrir un onglet de navigateur à chaque fois.
Pourquoi exécuter DumbPad sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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