Déployez DumbDo en un clic.
Liste de tâches minimaliste auto-hébergée avec stockage par fichiers, mode sombre, prise en charge PWA et protection par code PIN optionnelle — aucune base de données requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DumbDo
DumbDo est une application de liste de tâches délibérément simple de DumbWare.io, construite sur la philosophie selon laquelle la plupart des besoins de suivi des tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement au cloud. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.
L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par code PIN optionnelle (4-10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS maintient vos données de tâches privées, accessibles depuis chaque appareil, et à l'abri des modifications de services tiers.
Caractéristiques principales de DumbDo
Aucune base de données requise
Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.
Mode sombre et clair
S'adapte automatiquement à la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable, quel que soit l'environnement ou l'heure de la journée.
Application Web Progressive
Installez DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès depuis l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.
Protection PIN facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en gardant l'interface rapidement accessible aux utilisateurs autorisés.
Titre du site personnalisable
Renommez l'instance de l'application pour correspondre à votre image de marque personnelle ou pour distinguer plusieurs déploiements sur le même VPS.
Pourquoi exécuter DumbDo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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