DSpace est la plateforme de dépôt open-source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans les universités, les bibliothèques, les musées et les organismes de recherche. Il capture, organise et préserve des documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.

L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver en interne la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès. L'API REST, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.