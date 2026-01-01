Déployez DSpace en un clic.
Dépôt institutionnel open source pour la préservation et le partage de la recherche universitaire, des thèses et des collections numériques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DSpace
DSpace est la plateforme de dépôt open-source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans les universités, les bibliothèques, les musées et les organismes de recherche. Il capture, organise et préserve des documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.
L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver en interne la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès. L'API REST, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de DSpace
Versionnage d'article
Suivre plusieurs versions d'articles, de jeux de données et de thèses afin que les chercheurs puissent mettre à jour les soumissions sans perdre l'historique des citations.
Moissonnage OAI-PMH
Le point de terminaison OAI-PMH intégré expose les métadonnées à Google Scholar, BASE et d'autres agrégateurs pour une découvrabilité mondiale.
Gérer les identifiants persistants
Chaque élément reçoit un identifiant Handle.net permanent afin que les liens survivent aux changements d'URL et aux changements de marque institutionnels.
Recherche propulsée par Solr
Un backend Solr dédié offre la navigation à facettes, la recherche en texte intégral et les statistiques d'utilisation sur des millions d'éléments.
Workflows configurables
Les flux de travail de soumission par collection avec des étapes de révision éditoriale s'adaptent aux politiques des facultés, des bibliothèques et des départements.
COAR Notify prêt
La prise en charge native des protocoles COAR Notify connecte votre dépôt à l'écosystème émergent de l'évaluation ouverte par les pairs.
Pourquoi exécuter DSpace sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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