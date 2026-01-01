Déployez Drupal en un clic.
CMS open source de niveau entreprise alimentant des millions de sites web dans le monde entier, des blogs personnels aux portails gouvernementaux à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Drupal
Drupal est un système de gestion de contenu mature et de niveau entreprise, plébiscité par les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules contribués permettent aux équipes de construire n'importe quoi, d'un simple site éditorial à une plateforme numérique multi-sites complexe, sans écrire une seule ligne de code personnalisé.
Les capacités de CMS headless de Drupal, sa couche API robuste et son système de permissions granulaires en font un choix solide pour les organisations qui ont besoin de gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en respectant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement associe Drupal à un backend PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.
Caractéristiques principales de Drupal
Modélisation de contenu flexible
Définissez des types de contenu et des champs personnalisés pour correspondre exactement à votre flux de travail éditorial, sans être contraint par une structure de données fixe.
CMS headless et API REST
Exposez du contenu via une interface RESTful ou JSON:API afin que les équipes front-end puissent créer des expériences personnalisées dans n'importe quel framework.
Rôles et autorisations granulaires
Contrôlez précisément ce que chaque rôle d'utilisateur peut créer, modifier, publier ou supprimer dans toute la hiérarchie du site.
Support multilingue
La traduction intégrée et la gestion des langues vous permettent de publier du contenu dans des dizaines de langues à partir d'une seule installation.
Vaste écosystème de modules
Plus de 50 000 modules contribués étendent Drupal avec l'e-commerce, le SEO, la gestion des médias et des intégrations de services tiers.
Pourquoi exécuter Drupal sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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