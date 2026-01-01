Déployez Downtify en un clic.
Application permettant de télécharger l'audio de YouTube à partir de liens Spotify, en étiquetant automatiquement les fichiers avec les métadonnées, la pochette d'album et les paroles.
Sélectionnez un forfait VPS pour Downtify
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Downtify
Downtify est une application de téléchargement de musique auto-hébergée qui relie les métadonnées riches de Spotify à la bibliothèque audio de YouTube. Collez n'importe quel lien Spotify — un seul morceau, un album ou une playlist entière — et Downtify récupère l'audio et enrichit automatiquement le fichier résultant avec la pochette d'album, les informations sur l'artiste, les numéros de piste, les paroles et les balises de genre.
L'interface web est intentionnellement minimale : soumettez une URL, recevez un fichier audio entièrement tagué. Les fichiers téléchargés sont stockés dans un volume persistant, ce qui facilite l'intégration de la collection avec n'importe quel gestionnaire de bibliothèque multimédia. Les notifications de bureau vous alertent lorsque les téléchargements volumineux sont terminés. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque musicale sans dépendre de la disponibilité du streaming ou des frais par écoute.
Caractéristiques principales de Downtify
Téléchargements de liens Spotify
Accepte les URL Spotify pour les titres individuels, les albums et les playlists, puis récupère automatiquement l'audio correspondant depuis YouTube.
Balisage automatique des métadonnées
Intègre la pochette d'album, les paroles, les détails de l'artiste, les numéros de piste et les balises de genre dans chaque fichier téléchargé pour une organisation propre de la bibliothèque.
Prise en charge des listes de lecture par lots
Télécharge des albums et des listes de lecture entiers en une seule opération, gérant la file d'attente et le suivi de la progression en arrière-plan.
Notifications de bureau
Vous alerte lorsque les téléchargements sont terminés afin que vous puissiez passer à d'autres tâches pendant que de grands lots sont traités.
Stockage persistant
Enregistre tous les téléchargements sur un volume dédié qui survit aux redémarrages de conteneurs et s'intègre aux outils de bibliothèque multimédia externes.
Pourquoi exécuter Downtify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic