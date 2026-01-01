Déployez Donetick en un clic.
Gestionnaire de tâches collaboratif open source pour organiser les tâches ménagères et les responsabilités récurrentes entre plusieurs utilisateurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Donetick
Donetick est une application de gestion de tâches auto-hébergée, conçue spécifiquement pour les espaces de vie partagés et les petits groupes. Elle va au-delà des simples listes de tâches en offrant des stratégies d'attribution intelligentes — y compris la rotation aléatoire et l'équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique des réalisations — afin que les responsabilités récurrentes soient réparties équitablement entre tous les membres sans coordination manuelle.
La planification flexible prend en charge les modèles de récurrence quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés, tandis que les intégrations avec Telegram et Pushover fournissent des rappels opportuns. La prise en charge des tags NFC permet aux membres d'accomplir des tâches instantanément en tapant un tag à l'emplacement pertinent. La compatibilité SSO et OIDC signifie que Donetick s'intègre aux configurations d'identité existantes, et le backend léger SQLite simplifie le déploiement. L'auto-hébergement vous offre une confidentialité totale des données sans frais d'abonnement.
Caractéristiques principales de Donetick
Attribution intelligente des tâches
Distribue les tâches équitablement en utilisant une attribution aléatoire ou un équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique d'achèvement de chaque membre.
Récurrence flexible
Prend en charge les plannings quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés afin que chaque routine — des tâches quotidiennes aux nettoyages en profondeur mensuels — reste sur la bonne voie.
Notifications push
S'intègre avec Telegram et Pushover pour envoyer des rappels et des alertes de retard directement sur les appareils des membres.
Prise en charge des balises NFC
Placez des étiquettes NFC à des endroits pertinents dans la maison afin que les membres puissent marquer les tâches comme terminées instantanément d'un simple toucher de téléphone.
Connexion SSO et OIDC
Se connecte aux fournisseurs d'identité existants via l'authentification unique (Single Sign-On) et OpenID Connect pour une gestion des utilisateurs fluide.
Pourquoi exécuter Donetick sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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