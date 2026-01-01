Déployez Dolibarr en un clic.
Plateforme ERP et CRM open source pour la gestion des ventes, de la facturation, des stocks et des opérations commerciales.
Sélectionnez un forfait VPS pour Dolibarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dolibarr
Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — au sein d'un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos exigences augmentent.
L'auto-hébergement de Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, vos dossiers clients et vos documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.
Caractéristiques principales de Dolibarr
CRM intégré
Suivez les prospects, gérez les contacts et suivez le pipeline de ventes, du premier contact à la facture signée, en un seul endroit.
Facturation et devis
Générez des devis professionnels, convertissez-les en commandes et émettez des factures avec suivi automatique des paiements et rappels.
Gestion des stocks
Surveiller les niveaux de stock, gérer les bons de commande et suivre les mouvements de produits entre les entrepôts ou les sites.
Suivi de projet et du temps
Attribuez des tâches, imputez le temps aux projets et mesurez la rentabilité grâce à la gestion intégrée des ressources et du budget.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont votre entreprise a besoin aujourd'hui, puis activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos opérations se développent.
Pourquoi exécuter Dolibarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes