DokuWiki est un wiki léger et conforme aux standards qui stocke tout son contenu dans des fichiers texte brut plutôt que dans une base de données. Cette conception basée sur des fichiers simplifie l'installation et rend les sauvegardes extrêmement faciles — il suffit de copier les fichiers. Malgré sa simplicité, DokuWiki offre une expérience d'édition complète, une organisation hiérarchique des espaces de noms, des contrôles d'accès granulaires et un vaste écosystème de plugins qui peut étendre les fonctionnalités sans ajouter de complexité à l'infrastructure.

L'auto-hébergement de DokuWiki sur votre VPS vous permet de garder votre documentation privée et accessible entièrement selon vos propres conditions. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendances à des services externes, et aucune donnée ne quitte votre infrastructure — ce qui en fait un choix fiable et durable pour les wikis internes, les runbooks techniques et les bases de connaissances d'équipe de toute taille.