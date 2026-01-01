Déployez DokuWiki avec une installation en un clic.
Plateforme wiki simple et sans base de données pour la documentation technique et les bases de connaissances d'équipe.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DokuWiki
DokuWiki est un wiki léger et conforme aux standards qui stocke tout son contenu dans des fichiers texte brut plutôt que dans une base de données. Cette conception basée sur des fichiers simplifie l'installation et rend les sauvegardes extrêmement faciles — il suffit de copier les fichiers. Malgré sa simplicité, DokuWiki offre une expérience d'édition complète, une organisation hiérarchique des espaces de noms, des contrôles d'accès granulaires et un vaste écosystème de plugins qui peut étendre les fonctionnalités sans ajouter de complexité à l'infrastructure.
L'auto-hébergement de DokuWiki sur votre VPS vous permet de garder votre documentation privée et accessible entièrement selon vos propres conditions. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendances à des services externes, et aucune donnée ne quitte votre infrastructure — ce qui en fait un choix fiable et durable pour les wikis internes, les runbooks techniques et les bases de connaissances d'équipe de toute taille.
Caractéristiques principales de DokuWiki
Aucune base de données requise
Tout le contenu est stocké sous forme de fichiers texte brut, éliminant la surcharge de configuration et de maintenance de la base de données commune aux autres plateformes wiki.
Gestion de version intégrée
Chaque modification est suivie d'une vue de différence complète et d'une annulation en un clic, de sorte qu'aucune modification de contenu n'est jamais définitivement perdue.
Contrôle d'accès flexible
Les groupes d'utilisateurs et les permissions au niveau des pages vous permettent de restreindre ou d'ouvrir des sections du wiki à l'audience exacte.
Riche écosystème d'extensions
Des centaines de plugins communautaires ajoutent des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, les diagrammes, les listes de tâches et les intégrations sans toucher au code source.
Sauvegardes faciles
Étant donné que le contenu est constitué de fichiers simples, la sauvegarde de l'intégralité du wiki est aussi simple que de copier un répertoire ou de l'inclure dans n'importe quelle stratégie de sauvegarde basée sur des fichiers.
Pourquoi exécuter DokuWiki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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