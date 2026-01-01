Déployez Dograh en un clic.
Plateforme open-source sans code pour créer et déployer des agents vocaux IA en quelques minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dograh
Dograh est une plateforme no-code gratuite et open-source qui vous permet de créer et de déployer des agents vocaux basés sur l'IA sans écrire une seule ligne de code. Son interface glisser-déposer vous permet de passer du concept à un agent vocal opérationnel et prêt pour la production en moins de dix minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues, des analyses en temps réel et un routage intelligent des appels intégrés dès le départ.
L'auto-hébergement de Dograh sur votre VPS conserve toutes les données de conversation, les enregistrements et les interactions client sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour la conformité au RGPD et pour les secteurs ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. Les composants PostgreSQL, Redis et MinIO inclus offrent les performances de stockage et de mise en cache que les interactions vocales à faible latence exigent.
Caractéristiques principales de Dograh
Créateur d'agent sans code
Les workflows par glisser-déposer permettent aux utilisateurs non techniques de concevoir des flux de conversation vocale complets sans écrire de code.
Support de plus de 30 langues
La synthèse et la reconnaissance vocales multilingues natives permettent les interactions client dans la langue que vos utilisateurs préfèrent.
Routage intelligent des appels
Les demandes complexes sont automatiquement transmises aux agents humains, l'IA gérant efficacement les requêtes de routine.
Analyses en temps réel
Les tableaux de bord en temps réel affichent les métriques de conversation, les taux de complétion et les performances des agents afin que vous puissiez optimiser en continu.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données de conversation restent sur votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité aux exigences du RGPD et de l'industrie.
Pourquoi exécuter Dograh sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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