Déployez DocuSeal en un clic.
Plateforme de signature électronique open source gratuite pour créer, envoyer et gérer des flux de travail de signature de documents.
Sélectionnez un forfait VPS pour DocuSeal
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DocuSeal
DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents gratuite et open-source qui offre les fonctionnalités essentielles des services commerciaux comme DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signatures, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.
L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité avec le RGPD et d'autres exigences de protection des données tout en vous offrant une capacité de stockage et de traitement de documents illimitée.
Caractéristiques principales de DocuSeal
Créateur de formulaires par glisser-déposer
Placez des champs de signature, des initiales, des dates et des champs de formulaire personnalisés n'importe où sur un PDF à l'aide d'un éditeur visuel — aucun codage n'est nécessaire.
Plusieurs types de signature
Les signataires peuvent dessiner, taper ou télécharger leur signature, en s'adaptant aux préférences personnelles sur n'importe quel appareil.
Envoi en masse
Envoyez le même document à des centaines de signataires à la fois, rendant la distribution de contrats en masse rapide et gérable.
Rappels automatisés
Les notifications de signatures en attente sont envoyées automatiquement, réduisant le suivi manuel nécessaire pour clôturer les documents à temps.
Modèles de document
Enregistrez des mises en page de documents réutilisables afin que les flux de travail récurrents comme les accords de non-divulgation (NDA) ou les formulaires d'intégration puissent être lancés en quelques secondes.
Pourquoi exécuter DocuSeal sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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