Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de leurs documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Elle prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.

En hébergeant Documenso sur votre propre VPS, chaque document, signature et enregistrement d'audit reste sur votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et un SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.