Déployez Documenso en un clic.
Plateforme open source de signature de documents pour des signatures électroniques juridiquement contraignantes avec une maîtrise totale des données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Documenso
Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de leurs documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Elle prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.
En hébergeant Documenso sur votre propre VPS, chaque document, signature et enregistrement d'audit reste sur votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et un SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Documenso
Signature multipartite
Acheminez les documents à plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez l'état d'avancement en temps réel.
Pistes d'audit exhaustives
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant la piste de preuves requise à des fins légales et de conformité.
Modèles de document
Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées sous forme de modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents tels que les contrats et les NDA.
Signature de certificat local
Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, maintenant le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.
Notifications par courriel
Les rappels automatisés et les mises à jour de statut tiennent toutes les parties informées sans suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.
Pourquoi exécuter Documenso sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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