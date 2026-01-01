Déployez Docspell en un clic.
Organisateur de documents auto-hébergé qui étiquette automatiquement les numérisations, les e-mails et les PDF et les rend consultables en texte intégral.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Docspell
Docspell est un serveur de gestion de documents auto-hébergé et open-source conçu pour les piles de papier qui ont été scannées, téléchargées ou envoyées par e-mail. Il exécute l'OCR sur les fichiers entrants, extrait les dates, les correspondants et les montants à l'aide du PNL, et stocke les métadonnées structurées à côté du document original afin que l'ensemble de l'archive devienne consultable en texte intégral. Les balises, les champs personnalisés, les dossiers et les requêtes enregistrées permettent de gérer de manière pratique les documents ménagers, les factures de freelance ou les dossiers de petites entreprises sur de nombreuses années.
L'auto-hébergement de Docspell sur votre propre VPS permet de conserver les documents les plus sensibles — dossiers fiscaux, factures médicales, documents juridiques, formulaires gouvernementaux — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un service de documents SaaS. Le déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage, Solr pour la recherche en texte intégral, et le serveur REST Docspell ainsi que le worker joex pour l'OCR et la conversion, l'inscription lors de la première visite créant le compte propriétaire de l'archive de documents.
Caractéristiques principales de Docspell
Extraction OCR + NLP
Exécute l'OCR sur chaque scan, puis extrait les dates, les correspondants, les montants et les contacts afin que chaque document arrive dans la boîte de réception déjà pré-classifié.
Recherche en texte intégral
Recherche plein texte propulsée par Solr dans tous les documents — factures, contrats, reçus, pièces jointes — avec des filtres par étiquette, dossier et champ.
Ingestion d'e-mails et de dossiers
Récupérez les pièces jointes des boîtes aux lettres via IMAP, acceptez les téléchargements HTTP depuis les scanners et surveillez un répertoire pour les fichiers déposés via SCP ou rsync.
Balises et champs personnalisés
Annoter des documents avec des balises, des étiquettes d'organisation, des champs personnalisés (montants, dates de contrat, dates d'expiration) et des recherches enregistrées qui se rafraîchissent automatiquement.
Multi-utilisateur et multi-locataire
Chaque "collectif" est un espace de travail isolé avec ses propres utilisateurs, documents et métadonnées, afin que les familles ou les petites équipes partagent une seule instance sans que les données ne se mélangent.
Conversion de documents
Convertit les fichiers HTML, Office, image et e-mail entrants en PDF interrogeables via WeasyPrint, Unoconv et Tesseract pour une archive uniforme.
Pourquoi exécuter Docspell sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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