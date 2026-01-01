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CMS headless open-source qui s'interface avec n'importe quelle base de données SQL grâce à des API REST et GraphQL auto-générées.

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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Directus

Directus est un CMS headless flexible et open-source qui repose sur n'importe quelle base de données SQL et fournit instantanément une API REST et GraphQL dynamique ainsi qu'une interface d'administration intuitive. Contrairement aux plateformes CMS qui imposent des structures de contenu rigides, Directus vous permet de modéliser les données exactement comme votre application en a besoin — puis génère automatiquement une API complète, sans nécessiter de code.

L'auto-hébergement de Directus sur votre propre VPS maintient votre contenu, vos ressources multimédias et vos données utilisateur entièrement sous votre contrôle. Vous évitez les tarifs par utilisateur, les limites de débit d'API et le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, tout en bénéficiant de la flexibilité d'étendre la plateforme avec des extensions personnalisées, des webhooks et des intégrations adaptées à votre flux de travail.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Directus

API auto-générées

Chaque modèle de données que vous créez produit instantanément des points de terminaison REST et GraphQL, éliminant le travail manuel de développement d'API.

Interface d'administration intuitive

Les utilisateurs non techniques peuvent gérer le contenu, les médias et les données structurées via une interface soignée, sans toucher au code.

Autorisations basées sur les rôles

Définissez des règles d'accès granulaires par rôle, collection et champ pour contrôler précisément qui peut lire ou écrire quelles données.

Abonnements en temps réel

Les abonnements basés sur WebSocket permettent aux applications clientes de réagir instantanément aux changements de données sans interrogation.

Architecture extensible

Des hooks personnalisés, des modules et des composants d'affichage vous permettent d'adapter Directus à n'importe quel flux de travail de contenu ou exigence d'intégration.

Pourquoi exécuter Directus sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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