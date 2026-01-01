Déployez Dialoqbase en un clic.
Constructeur de chatbot auto-hébergé avec une base de connaissances privée et des fournisseurs de modèles de langage et d'intégration enfichables.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dialoqbase
Dialoqbase est une plateforme open-source pour la création de chatbots personnalisés basés sur votre propre base de connaissances. Les documents, sites web, PDF, dépôts GitHub, transcriptions audio et vidéo peuvent être ingérés et indexés à l'aide de PostgreSQL avec pgvector, puis interrogés via n'importe quel modèle linguistique pris en charge — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou une instance d'IA locale auto-hébergée. Changer de fournisseur ne nécessite pas de réindexer vos sources.
L'auto-hébergement de Dialoqbase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos documents propriétaires, de l'historique des conversations et des clés API des fournisseurs, sans frais par message ni dépendance vis-à-vis d'un SaaS tiers. Les intégrations de canaux intégrées vous permettent de publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp ou un widget web intégrable.
Caractéristiques principales de Dialoqbase
Base de connaissances privée
Ingérer des PDF, des sites web, des sitemaps, des documents Word, des dépôts GitHub, du texte brut et des transcriptions audio ou vidéo pour ancrer chaque bot dans vos propres données.
LLM multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama et l'IA locale sans réindexer vos sources ni réécrire vos invites.
Recherche vectorielle Postgres
Les embeddings vectoriels résident dans PostgreSQL avec pgvector, de sorte qu'une seule base de données gère les métadonnées, l'historique des conversations et la recherche de similarité.
Intégrations de chaînes
Publiez le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp, ou un widget web intégrable à partir d'une seule configuration.
Widget web intégrable
Insérez une courte balise de script dans n'importe quel site pour afficher votre bot sous forme de widget de chat flottant sans écrire de code frontal.
Accès à l'API REST
Une API REST vous permet de déclencher des conversations, de vous réentraîner sur de nouvelles sources et d'acheminer les réponses vers des applications et des automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter Dialoqbase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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