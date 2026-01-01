DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de routine sur la santé, la vaccination, la surveillance des maladies et la logistique. Construit par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.

L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.