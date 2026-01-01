Déployez Deluge en un clic.
Client BitTorrent léger avec une interface web, prise en charge des extensions et une intégration fluide de l'automatisation des médias.
Sélectionnez un forfait VPS pour Deluge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Deluge
Deluge est un client BitTorrent léger et riche en fonctionnalités, basé sur la bibliothèque libtorrent, offrant toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de torrent via une interface web épurée. Il prend en charge le chiffrement de protocole, le DHT, l'échange de pairs, le routage proxy, les contrôles de vitesse et un écosystème de plugins — ce qui en fait un choix fiable aussi bien pour le téléchargement occasionnel que pour les configurations d'automatisation multimédia avancées.
Déployer Deluge sur un VPS offre une bande passante dédiée pour le seed et le téléchargement continus, sans consommer votre connexion internet domestique ni vos plafonds de données. L'environnement toujours actif maintient des ratios sains sur les traqueurs privés, s'intègre parfaitement avec des outils d'automatisation comme Sonarr et Radarr, et maintient votre activité torrent isolée sur une infrastructure dédiée avec une adresse IP statique.
Caractéristiques principales de Deluge
Interface basée sur navigateur
Gérez tous les torrents depuis n'importe quel appareil via une interface web réactive sans installer de client de bureau ni maintenir un accès direct au serveur.
Intégration de l'automatisation des médias
S'intègre nativement avec Sonarr, Radarr et Lidarr pour le téléchargement automatisé de contenu, le renommage et l'organisation de la bibliothèque.
Cryptage de protocole
Chiffre le trafic BitTorrent pour réduire la limitation de débit par le FAI et améliorer la confidentialité de toutes les activités de torrent sur le serveur.
Système de plugins
Étendre les fonctionnalités avec des plugins pour l'étiquetage, la planification, les flux RSS, les web seeds et la gestion à distance des clients.
Contrôles de vitesse granulaires
Définissez des limites globales et par torrent d'envoi/téléchargement avec prise en charge de la planification pour gérer l'utilisation de la bande passante tout au long de la journée.
Pourquoi exécuter Deluge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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