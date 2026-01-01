Déployez DeepWiki Open en un clic.
Générateur de wiki IA open source qui transforme n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket en un site de documentation interactif.
Sélectionnez un forfait VPS pour DeepWiki Open
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DeepWiki Open
DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et rend des diagrammes interactifs qui montrent comment les composants se connectent — économisant aux équipes des heures de travail de documentation manuelle.
L'auto-hébergement de DeepWiki Open conserve le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous utilisez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, de sorte que vous ne payez que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de DeepWiki Open
Génération automatique de wiki
Pointez-le vers n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket et obtenez un wiki structuré de plusieurs pages sans écrire une seule ligne de documentation à la main.
Diagrammes d'architecture visuels
Les diagrammes Mermaid sont générés en parallèle du texte pour visualiser le flux de données, les relations entre modules et les chemins d'appel afin que les lecteurs puissent comprendre la base de code plus rapidement.
Apportez votre propre LLM
Connectez les modèles Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locaux afin de contrôler à la fois la qualité du modèle et le coût par jeton.
Prise en charge des dépôts privés
Authentifiez-vous avec des jetons d'accès personnels pour analyser les dépôts privés sur l'infrastructure que vous possédez, en gardant le code propriétaire hors des services tiers.
Fonctionnalité Ask intégrée
Interrogez le dépôt indexé en langage naturel avec une génération augmentée par la récupération qui fonde les réponses sur du code source réel, et non sur des conjectures erronées.
Contrôle d'accès facultatif
Activer l'exigence d'un code d'autorisation pour restreindre l'accès au générateur de wiki lorsqu'il est exécuté sur un domaine accessible publiquement.
Pourquoi exécuter DeepWiki Open sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.