DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et rend des diagrammes interactifs qui montrent comment les composants se connectent — économisant aux équipes des heures de travail de documentation manuelle.

L'auto-hébergement de DeepWiki Open conserve le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous utilisez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, de sorte que vous ne payez que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.