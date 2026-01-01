Déployez Damselfly en un clic.
Gestion de photos basée sur serveur avec reconnaissance faciale sur l'appareil, détection d'objets et recherche de métadonnées en texte intégral.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Damselfly
Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur serveur, conçue pour de très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets fonctionnent localement et hors ligne, sans dépendance à un SaaS.
L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées des photos, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service photo public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.
Caractéristiques principales de Damselfly
Reconnaissance faciale locale
Exécute la détection et la reconnaissance faciale entièrement sur le serveur sans dépendance à une API tierce, regroupant les photos par personnes reconnues pour les flux de travail de navigation par personne.
Détection d'objets
Identifie les objets, les scènes et les couleurs d'image dans votre bibliothèque afin qu'une recherche de "chien" ou de "plage" renvoie des photos correspondantes même sans étiquetage manuel.
Balisage de mots-clés IPTC
Mises à jour rapides et non destructives des mots-clés EXIF/IPTC via ExifTool — les JPEG ne sont pas ré-encodés lorsque les balises changent, préservant la qualité originale.
Recherche plein texte de métadonnées
Recherche en moins d'une seconde parmi des centaines de milliers d'images par balise, dossier, nom de fichier, appareil photo, objectif, plage de dates, orientation, et bien plus encore.
Panier de sélection
Enregistrez les images des résultats de recherche dans un panier persistant, puis téléchargez-les, exportez-les avec des filigranes, ou synchronisez-les sur un ordinateur de bureau avec le client Damselfly.
Pourquoi exécuter Damselfly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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