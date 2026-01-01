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Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout où le serveur ne voit jamais le contenu de vos documents.

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100 Go d'espace disque NVMe
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec CryptPad

CryptPad est une suite bureautique collaborative open-source, chiffrée de bout en bout. Contrairement aux éditeurs cloud qui stockent les documents en texte clair sur le serveur, CryptPad chiffre tout dans le navigateur avant que cela n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hôte n'a jamais accès à ce que les utilisateurs écrivent, dessinent ou créent. Cette architecture à connaissance nulle la rend adaptée aux équipes traitant des informations sensibles, aux organisations soumises à des réglementations strictes en matière de données, ou à quiconque souhaitant une collaboration en temps réel sans faire confiance à un fournisseur de services pour son contenu.

L'auto-hébergement de CryptPad sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les documents de votre équipe, les données utilisateur et le stockage — sans limites d'utilisation, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un cloud externe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CryptPad

Chiffrement à connaissance nulle

Tout le contenu du document est chiffré dans le navigateur avant d'atteindre le serveur, de sorte que l'hôte — y compris vous — ne peut jamais lire les documents stockés.

Suite bureautique complète

Créez et collaborez sur des documents texte enrichi, des feuilles de calcul, des présentations, des fichiers de code, des tableaux Kanban, des tableaux blancs et des formulaires — le tout en temps réel.

Collaboration des invités

Partagez n'importe quel document via un lien et les collaborateurs peuvent le modifier sans créer de compte, tout en conservant un chiffrement de bout en bout complet.

Dossiers d'équipe

Organisez les documents dans des lecteurs d'équipe partagés avec des structures de dossiers et des autorisations d'accès granulaires pour différents membres ou groupes.

Aucun stockage en clair sur le serveur

Même si le serveur est compromis, les données stockées restent un texte chiffré qui ne peut être lu sans les clés de chiffrement détenues uniquement par les clients.

Pourquoi exécuter CryptPad sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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