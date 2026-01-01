Déployez Cross-seed en un clic.
Outil de cross-seeding automatisé qui trouve des torrents correspondants sur différents traqueurs privés pour maximiser votre ratio de partage.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cross-seed
Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger de données.
L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec des clients torrent populaires tels que qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent entre les traqueurs.
Caractéristiques principales de Cross-seed
Ensemencement croisé automatique
Analyse vos téléchargements existants et trouve des torrents correspondants sur d'autres traqueurs afin que vous puissiez partager davantage sans télécharger quoi que ce soit de plus.
Support Multi-trackers
Se connecte à Prowlarr ou Jackett pour rechercher simultanément sur des dizaines de traqueurs privés et publics à partir d'une seule configuration.
Intégration du client Torrent
Fonctionne nativement avec qBittorrent, Deluge, Transmission et rTorrent pour injecter directement des torrents de cross-seed dans votre client.
Correspondance basée sur les données
Correspond aux torrents par le contenu et la taille des fichiers plutôt que par les noms seulement, en détectant les cross-seeds même lorsque les titres des versions diffèrent entre les traqueurs.
Mode démon
S'exécute comme un service d'arrière-plan persistant qui surveille les nouveaux téléchargements et trouve automatiquement des opportunités de cross-seeding en temps réel.
Pourquoi exécuter Cross-seed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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