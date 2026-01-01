Déployez Crontab UI en un clic.
Interface web pour la gestion sécurisée des tâches cron avec importation, exportation, sauvegarde et authentification HTTP.
Sélectionnez un forfait VPS pour Crontab UI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crontab UI
Crontab UI est une application web Node.js open-source qui remplace l'édition manuelle de crontab sujette aux erreurs par une interface visuelle et sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se fait en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, ainsi, une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.
L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et des fonctions d'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP de base intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.
Caractéristiques principales de Crontab UI
Édition sécurisée des tâches
Ajoutez, modifiez, mettez en pause, reprenez et supprimez des tâches cron via une interface utilisateur validée au lieu de risquer des erreurs de syntaxe dans des fichiers crontab bruts.
Importation et exportation
Importez un crontab existant en quelques secondes et exportez votre configuration complète pour redéployer la même planification sur d'autres machines sans SSH.
Sauvegardes automatiques
Crontab UI crée une sauvegarde avant chaque importation et vous permet de prendre des instantanés et de restaurer vos tâches à la demande pour corriger les erreurs.
Journaux d'erreurs par tâche
Chaque tâche planifiée écrit son propre journal d'erreurs afin que vous puissiez auditer les échecs et déboguer les problèmes sans avoir à chercher dans un journal système partagé.
Mailing et hooks
Configurez les notifications par e-mail ou les rappels de webhook par tâche pour alerter votre équipe ou déclencher l'automatisation en aval après chaque exécution.
Authentification HTTP
Protégez l'interface utilisateur web avec l'authentification de base intégrée afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent consulter ou modifier vos tâches planifiées.
Pourquoi exécuter Crontab UI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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