Déployez Crawl4AI en un clic.
Robot d'indexation web open source qui convertit les sites web en Markdown propre et optimisé pour les LLM pour les pipelines de données d'IA.
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Ce que vous pouvez construire avec Crawl4AI
Crawl4AI est un robot d'exploration et d'extraction web avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en une sortie Markdown structurée et prête pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (génération augmentée par récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la solution d'exploration incontournable au sein de la communauté des développeurs d'IA.
La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mutualisation des navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès à l'API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de surveillance en temps réel et d'un espace de test interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données, sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.
Caractéristiques principales de Crawl4AI
Sortie prête pour LLM
Convertit les pages explorées en Markdown propre, optimisé pour alimenter directement les pipelines de modèles linguistiques et les systèmes RAG.
Contrôle complet du navigateur
Gère les pages rendues en JavaScript et le contenu dynamique en utilisant un pool de navigateurs pour une extraction de données haute performance et précise.
Accès à l'API RESTful
Expose des points de terminaison HTTP pour intégrer l'exploration web dans des applications existantes et des flux de travail de données automatisés.
Surveillance en temps réel
Un tableau de bord intégré et un environnement interactif vous permettent de suivre les opérations d'exploration, de tester les stratégies d'extraction et de déboguer les configurations en direct.
Filtrage intelligent
Les stratégies d'extraction structurée filtrent le bruit et isolent le contenu pertinent, réduisant le travail de post-traitement dans votre pipeline d'IA.
Pourquoi exécuter Crawl4AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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