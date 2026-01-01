Déployez COPS en un clic.
Serveur PHP OPDS et HTML léger pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, optimisé pour l'hébergement mutualisé et les configurations à faibles ressources.
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Ce que vous pouvez construire avec COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) est une alternative rapide et en lecture seule au serveur de contenu Calibre intégré. Il expose une bibliothèque Calibre existante — le fichier standard
metadata.db — via une interface HTML simple pour les navigateurs et un flux OPDS pour les liseuses comme Moon+ Reader, KyBook, Aldiko et Marvin. Comme il fonctionne sur du PHP pur sans base de données propre, il reste réactif sur du matériel modeste et démarre en quelques secondes.
L'auto-hébergement de COPS sur un VPS offre aux liseuses mobiles un point d'accès rapide au catalogue sans avoir à maintenir une instance de bureau Calibre en cours d'exécution, et s'associe naturellement à Calibre-Web pour les utilisateurs qui souhaitent un catalogue public en lecture seule séparé de leur interface de gestion complète.
Caractéristiques principales de COPS
Flux OPDS natif
Catalogue OPDS 1.1 intégré afin que les applications de lecture mobile puissent parcourir, rechercher et télécharger depuis votre bibliothèque Calibre dès la première utilisation.
Lit Calibre metadata.db
Pointe directement vers la même base de données SQLite que Calibre utilise — pas d'importation, pas de bibliothèque en double, pas d'étape de synchronisation.
Encombrement réduit
PHP pur sans base de données externe, afin qu'il reste rapide sur les petits plans VPS et gère les bibliothèques avec des milliers de titres.
Lecteur dans le navigateur
Lit les fichiers EPUB directement dans le navigateur via Monocle, afin que les utilisateurs puissent feuilleter des livres sans les télécharger au préalable.
Thèmes personnalisés et configuration
Ajustable par instance via
local.php — choisissez un thème, définissez la taille de la page, restreignez l'accès ou exposez plusieurs bases de données simultanément.
Pourquoi exécuter COPS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
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