Jusqu'à 69% de réduction sur COPS

Déployez COPS en un clic.

Serveur PHP OPDS et HTML léger pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, optimisé pour l'hébergement mutualisé et les configurations à faibles ressources.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99  MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez COPS en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour COPS

63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec COPS

COPS (Calibre OPDS PHP Server) est une alternative rapide et en lecture seule au serveur de contenu Calibre intégré. Il expose une bibliothèque Calibre existante — le fichier standard metadata.db — via une interface HTML simple pour les navigateurs et un flux OPDS pour les liseuses comme Moon+ Reader, KyBook, Aldiko et Marvin. Comme il fonctionne sur du PHP pur sans base de données propre, il reste réactif sur du matériel modeste et démarre en quelques secondes.

L'auto-hébergement de COPS sur un VPS offre aux liseuses mobiles un point d'accès rapide au catalogue sans avoir à maintenir une instance de bureau Calibre en cours d'exécution, et s'associe naturellement à Calibre-Web pour les utilisateurs qui souhaitent un catalogue public en lecture seule séparé de leur interface de gestion complète.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de COPS

Flux OPDS natif

Catalogue OPDS 1.1 intégré afin que les applications de lecture mobile puissent parcourir, rechercher et télécharger depuis votre bibliothèque Calibre dès la première utilisation.

Lit Calibre metadata.db

Pointe directement vers la même base de données SQLite que Calibre utilise — pas d'importation, pas de bibliothèque en double, pas d'étape de synchronisation.

Encombrement réduit

PHP pur sans base de données externe, afin qu'il reste rapide sur les petits plans VPS et gère les bibliothèques avec des milliers de titres.

Lecteur dans le navigateur

Lit les fichiers EPUB directement dans le navigateur via Monocle, afin que les utilisateurs puissent feuilleter des livres sans les télécharger au préalable.

Thèmes personnalisés et configuration

Ajustable par instance via local.php — choisissez un thème, définissez la taille de la page, restreignez l'accès ou exposez plusieurs bases de données simultanément.

Pourquoi exécuter COPS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées

Déployer
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Déployer
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.