Déployez ConvertX en un clic.
Service de conversion de fichiers auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats pour les documents, les images, l'audio et la vidéo avec une confidentialité totale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ConvertX
ConvertX est un convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé qui gère plus d'un millier de formats de fichiers différents — documents, images, audio, vidéo, et plus encore — via une interface web simple. Étant donné que la conversion s'effectue entièrement sur votre propre serveur, les fichiers sensibles ne quittent jamais votre infrastructure et il n'y a aucune limite de taille de téléchargement, aucun filigrane et aucun frais par conversion imposé par un service tiers.
L'auto-hébergement de ConvertX est particulièrement précieux pour les entreprises et les organisations ayant des exigences de traitement de données qui empêchent le téléchargement de documents propriétaires vers des services cloud externes. Le nettoyage automatique des fichiers avec des périodes de rétention configurables maintient l'utilisation du stockage gérable, tandis que l'authentification utilisateur facultative vous permet de contrôler qui peut utiliser le service. Ce déploiement offre un service de conversion complet avec un stockage persistant, prêt à gérer n'importe quel flux de travail de format.
Caractéristiques principales de ConvertX
Prise en charge de plus de 1000 formats
Convertissez entre pratiquement n'importe quelle combinaison de formats de document, d'image, audio et vidéo sans installer de logiciel de bureau.
Confidentialité totale des fichiers
Les fichiers sont traités entièrement sur votre VPS — rien n'est téléchargé vers des services externes ni vu par des tiers.
Nettoyage automatique
Les périodes de rétention configurables suppriment automatiquement les fichiers convertis après un nombre d'heures défini pour gérer l'utilisation du stockage.
Authentification de l'utilisateur
Restreindre l'accès avec l'authentification basée sur le compte ou ouvrir les conversations aux utilisateurs non authentifiés pour les déploiements d'équipes internes.
Aucune limite de taille
Convertir des fichiers multimédias volumineux et des lots en vrac sans les limites de téléchargement imposées par les services de conversion en ligne.
Pourquoi exécuter ConvertX sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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