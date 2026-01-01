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Service de conversion de fichiers auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats pour les documents, les images, l'audio et la vidéo avec une confidentialité totale.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ConvertX

ConvertX est un convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé qui gère plus d'un millier de formats de fichiers différents — documents, images, audio, vidéo, et plus encore — via une interface web simple. Étant donné que la conversion s'effectue entièrement sur votre propre serveur, les fichiers sensibles ne quittent jamais votre infrastructure et il n'y a aucune limite de taille de téléchargement, aucun filigrane et aucun frais par conversion imposé par un service tiers.

L'auto-hébergement de ConvertX est particulièrement précieux pour les entreprises et les organisations ayant des exigences de traitement de données qui empêchent le téléchargement de documents propriétaires vers des services cloud externes. Le nettoyage automatique des fichiers avec des périodes de rétention configurables maintient l'utilisation du stockage gérable, tandis que l'authentification utilisateur facultative vous permet de contrôler qui peut utiliser le service. Ce déploiement offre un service de conversion complet avec un stockage persistant, prêt à gérer n'importe quel flux de travail de format.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ConvertX

Prise en charge de plus de 1000 formats

Convertissez entre pratiquement n'importe quelle combinaison de formats de document, d'image, audio et vidéo sans installer de logiciel de bureau.

Confidentialité totale des fichiers

Les fichiers sont traités entièrement sur votre VPS — rien n'est téléchargé vers des services externes ni vu par des tiers.

Nettoyage automatique

Les périodes de rétention configurables suppriment automatiquement les fichiers convertis après un nombre d'heures défini pour gérer l'utilisation du stockage.

Authentification de l'utilisateur

Restreindre l'accès avec l'authentification basée sur le compte ou ouvrir les conversations aux utilisateurs non authentifiés pour les déploiements d'équipes internes.

Aucune limite de taille

Convertir des fichiers multimédias volumineux et des lots en vrac sans les limites de téléchargement imposées par les services de conversion en ligne.

Pourquoi exécuter ConvertX sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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