CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, auto-hébergé et open source, basé sur les fondations de HackMD. Il permet à plusieurs membres d'une équipe de modifier le même document simultanément avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les registres de décisions d'architecture et toute forme d'écriture collaborative. L'éditeur en écran partagé affiche le Markdown en temps réel, permettant aux rédacteurs de toujours voir exactement à quoi ressemblera leur contenu.

L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne transitent jamais par des serveurs tiers, ce qui est important pour les organisations gérant des stratégies internes, des informations client ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL hébergée sur votre VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des données utilisateurs.