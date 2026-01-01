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CMS headless léger et API-first pour les développeurs qui ont besoin d'une modélisation de contenu flexible sans la surcharge d'un CMS monolithique.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Cockpit CMS

Cockpit est un système de gestion de contenu headless moderne conçu pour les flux de travail des développeurs. Il offre une interface claire et intuitive pour définir les types de contenu, les collections et les singletons, puis génère automatiquement des API RESTful et GraphQL pour chaque modèle de contenu — aucun code API personnalisé n'est requis. Son empreinte légère signifie des déploiements plus rapides et une consommation de ressources moindre par rapport aux plateformes CMS traditionnelles.

L'auto-hébergement de Cockpit sur votre VPS maintient le contenu éditorial, les données utilisateur et les jetons API au sein de votre propre infrastructure. Vous gardez un contrôle total sur les limites de débit des API, l'authentification et le stockage tout en diffusant du contenu vers n'importe quel framework front-end — React, Vue, Angular, applications mobiles ou générateurs de sites statiques comme Next.js et Gatsby.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cockpit CMS

Livraison de contenu API-first

Chaque collection de contenu obtient automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, prêts à alimenter n'importe quelle application front-end ou mobile.

Modélisation de contenu flexible

Définissez des types de champs personnalisés, des structures imbriquées et des relations de contenu sans écrire de migrations de schéma.

Support multi-langues

Gérez le contenu localisé nativement pour les sites internationaux sans plugins supplémentaires ni services de traduction externes.

Permissions basées sur les rôles

Attribuez des niveaux d'accès granulaires aux éditeurs, aux contributeurs et aux clients API afin que chaque rôle n'accède qu'à ce qu'il doit.

Intégration de webhook

Déclenchez des workflows automatisés et des invalidations de cache lors des modifications de contenu avec des points de terminaison de webhook configurables.

Pourquoi exécuter Cockpit CMS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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