Déployez Cockpit CMS en un clic.
CMS headless léger et API-first pour les développeurs qui ont besoin d'une modélisation de contenu flexible sans la surcharge d'un CMS monolithique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cockpit CMS
Cockpit est un système de gestion de contenu headless moderne conçu pour les flux de travail des développeurs. Il offre une interface claire et intuitive pour définir les types de contenu, les collections et les singletons, puis génère automatiquement des API RESTful et GraphQL pour chaque modèle de contenu — aucun code API personnalisé n'est requis. Son empreinte légère signifie des déploiements plus rapides et une consommation de ressources moindre par rapport aux plateformes CMS traditionnelles.
L'auto-hébergement de Cockpit sur votre VPS maintient le contenu éditorial, les données utilisateur et les jetons API au sein de votre propre infrastructure. Vous gardez un contrôle total sur les limites de débit des API, l'authentification et le stockage tout en diffusant du contenu vers n'importe quel framework front-end — React, Vue, Angular, applications mobiles ou générateurs de sites statiques comme Next.js et Gatsby.
Caractéristiques principales de Cockpit CMS
Livraison de contenu API-first
Chaque collection de contenu obtient automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, prêts à alimenter n'importe quelle application front-end ou mobile.
Modélisation de contenu flexible
Définissez des types de champs personnalisés, des structures imbriquées et des relations de contenu sans écrire de migrations de schéma.
Support multi-langues
Gérez le contenu localisé nativement pour les sites internationaux sans plugins supplémentaires ni services de traduction externes.
Permissions basées sur les rôles
Attribuez des niveaux d'accès granulaires aux éditeurs, aux contributeurs et aux clients API afin que chaque rôle n'accède qu'à ce qu'il doit.
Intégration de webhook
Déclenchez des workflows automatisés et des invalidations de cache lors des modifications de contenu avec des points de terminaison de webhook configurables.
Pourquoi exécuter Cockpit CMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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