Déployez Coai en un clic.
Plateforme d'agrégation d'IA auto-hébergée unifiant OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs, avec gestion multi-utilisateurs et quotas d'utilisation.
Sélectionnez un forfait VPS pour Coai
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Coai
Coai (Chat Nio) est une plateforme d'agrégation d'IA open-source qui regroupe OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 autres fournisseurs de modèles linguistiques derrière une interface hébergée unique. Elle va au-delà d'une simple interface de chat en ajoutant des niveaux d'abonnement, des quotas de jetons par utilisateur, l'émission de clés API et la facturation de l'utilisation — ce qui la rend pratique pour les équipes qui ont besoin d'offrir un accès contrôlé aux LLM à plusieurs utilisateurs sans exposer les clés des fournisseurs en amont.
L'auto-hébergement de Coai sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les modèles disponibles, la quantité que chaque niveau d'utilisateur peut consommer et l'aspect de votre dépense totale en API — sans payer de frais par siège à un service d'agrégation géré.
Caractéristiques principales de Coai
Agrégation multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, et plus de 20 fournisseurs via une seule plateforme et permettez aux utilisateurs de basculer entre eux depuis une interface unique.
Niveaux d'abonnement utilisateur
Définissez des plans d'abonnement gratuits et payants avec des quotas de jetons par niveau, contrôlant la quantité que chaque groupe d'utilisateurs peut consommer sur tous les fournisseurs configurés.
Délivrance de clé API
Délivrez des clés API à vos utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux modèles configurés par programmation — sans jamais exposer les identifiants de votre fournisseur en amont.
Suivi de l'utilisation et de la facturation
Surveillez la consommation de jetons par utilisateur et les coûts estimés en temps réel, avec des limites configurables pour éviter les dépassements de budget inattendus.
Place de marché de modèles
Les utilisateurs découvrent et sélectionnent parmi tous les fournisseurs configurés via un sélecteur de modèle intégré, avec prise en charge de l'appel de fonctions et de la génération d'images, le cas échéant.
Pourquoi exécuter Coai sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.