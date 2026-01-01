Coai (Chat Nio) est une plateforme d'agrégation d'IA open-source qui regroupe OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 autres fournisseurs de modèles linguistiques derrière une interface hébergée unique. Elle va au-delà d'une simple interface de chat en ajoutant des niveaux d'abonnement, des quotas de jetons par utilisateur, l'émission de clés API et la facturation de l'utilisation — ce qui la rend pratique pour les équipes qui ont besoin d'offrir un accès contrôlé aux LLM à plusieurs utilisateurs sans exposer les clés des fournisseurs en amont.

L'auto-hébergement de Coai sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les modèles disponibles, la quantité que chaque niveau d'utilisateur peut consommer et l'aspect de votre dépense totale en API — sans payer de frais par siège à un service d'agrégation géré.