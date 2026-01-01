Déployez Cleanuparr en un clic.
Nettoyeur de file d'attente avancé pour la pile Servarr qui supprime automatiquement les téléchargements bloqués, échoués et malveillants.
Sélectionnez un forfait VPS pour Cleanuparr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cleanuparr
Cleanuparr est un gestionnaire de téléchargement auto-hébergé conçu spécifiquement pour l'écosystème Servarr. Il se connecte à Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr, ainsi qu'à qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent, puis inspecte continuellement la file d'attente pour identifier et supprimer les téléchargements bloqués, coincés dans les métadonnées, trop lents, échouant à l'importation, ou correspondant à des schémas de logiciels malveillants connus tels que des fichiers suspects
.lnk et
.zipx.
Au-delà de l'hygiène de la file d'attente, Cleanuparr recherche de manière proactive les médias manquants et les mises à niveau de qualité non atteintes, élague les seeds terminés, supprime les fichiers orphelins qui ne sont plus suivis par les arrs, et envoie des alertes à chaque identification ou suppression. L'exécuter sur votre propre VPS maintient votre automatisation des médias en ordre 24h/24, sans surveillance manuelle de la file d'attente.
Caractéristiques principales de Cleanuparr
Nettoyage basé sur la frappe
Marquez les mauvais téléchargements avec des avertissements configurables et supprimez-les et bloquez-les automatiquement une fois qu'ils atteignent votre seuil.
Bloqueur de logiciels malveillants
Détectez et supprimez les torrents malveillants connus à l'aide de modèles maintenus par la communauté et d'une liste de blocage intégrée des types de fichiers suspects.
Intégration à l'échelle de Servarr
Fonctionne avec Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr ainsi que qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent en un seul endroit.
Recherche des manquants et des mises à niveau
Déclenche automatiquement des recherches d'articles manquants et de mises à niveau de qualité non atteintes par le seuil, y compris le suivi des scores de format personnalisés.
Nettoyage des orphelins et de l'amorçage
Supprime les téléchargements sans liens physiques ou références arr, élague les seeds de longue durée et prend en charge les flux de travail compatibles avec le cross-seed.
Notifications en temps réel
Envoie des alertes à chaque frappe, suppression ou blocage via votre canal de notification préféré afin que rien ne passe inaperçu.
Pourquoi exécuter Cleanuparr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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