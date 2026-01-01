Cleanuparr est un gestionnaire de téléchargement auto-hébergé conçu spécifiquement pour l'écosystème Servarr. Il se connecte à Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr, ainsi qu'à qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent, puis inspecte continuellement la file d'attente pour identifier et supprimer les téléchargements bloqués, coincés dans les métadonnées, trop lents, échouant à l'importation, ou correspondant à des schémas de logiciels malveillants connus tels que des fichiers suspects .lnk et .zipx .

Au-delà de l'hygiène de la file d'attente, Cleanuparr recherche de manière proactive les médias manquants et les mises à niveau de qualité non atteintes, élague les seeds terminés, supprime les fichiers orphelins qui ne sont plus suivis par les arrs, et envoie des alertes à chaque identification ou suppression. L'exécuter sur votre propre VPS maintient votre automatisation des médias en ordre 24h/24, sans surveillance manuelle de la file d'attente.