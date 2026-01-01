ClassicPress est un fork de WordPress piloté par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il assure la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, offrant ainsi une voie de migration directe pour les sites et les développeurs qui privilégient un comportement de CMS prévisible et stable aux changements d'interface constants.

L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous offre un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et la planification des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress infogéré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.