Déployez ClassicPress avec une installation en un clic.
Fork de WordPress qui conserve l'expérience de l'éditeur classique avec une stabilité améliorée et sans la complexité de Gutenberg.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClassicPress
ClassicPress est un fork de WordPress piloté par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il assure la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, offrant ainsi une voie de migration directe pour les sites et les développeurs qui privilégient un comportement de CMS prévisible et stable aux changements d'interface constants.
L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous offre un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et la planification des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress infogéré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.
Caractéristiques principales de ClassicPress
Éditeur classique préservé
Conserve l'éditeur TinyMCE que les utilisateurs de WordPress connaissent, afin que les créateurs de contenu puissent travailler de manière productive sans avoir à apprendre une nouvelle interface basée sur des blocs.
Compatibilité des extensions WordPress
Fonctionne avec des milliers de plugins et de thèmes WordPress existants, vous migrez donc sans reconstruire votre site ni remplacer votre ensemble d'outils existant.
Cycles de mise à jour stables
L'accent mis sur le support à long terme signifie que les mises à jour sont prévisibles et rétrocompatibles, réduisant le risque que les plugins ne fonctionnent plus après une mise à niveau du noyau.
Performances améliorées
La suppression de la surcharge JavaScript de Gutenberg entraîne des chargements de page plus rapides et une consommation de ressources serveur réduite par rapport aux installations WordPress modernes équivalentes.
Contrôle total de la personnalisation
Les types de publication personnalisés, la gestion des rôles et la prise en charge des thèmes enfants offrent aux développeurs la même flexibilité que WordPress, avec une base plus stable en dessous.
Pourquoi exécuter ClassicPress sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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