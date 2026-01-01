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Fork de WordPress qui conserve l'expérience de l'éditeur classique avec une stabilité améliorée et sans la complexité de Gutenberg.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ClassicPress

ClassicPress est un fork de WordPress piloté par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il assure la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, offrant ainsi une voie de migration directe pour les sites et les développeurs qui privilégient un comportement de CMS prévisible et stable aux changements d'interface constants.

L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous offre un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et la planification des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress infogéré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ClassicPress

Éditeur classique préservé

Conserve l'éditeur TinyMCE que les utilisateurs de WordPress connaissent, afin que les créateurs de contenu puissent travailler de manière productive sans avoir à apprendre une nouvelle interface basée sur des blocs.

Compatibilité des extensions WordPress

Fonctionne avec des milliers de plugins et de thèmes WordPress existants, vous migrez donc sans reconstruire votre site ni remplacer votre ensemble d'outils existant.

Cycles de mise à jour stables

L'accent mis sur le support à long terme signifie que les mises à jour sont prévisibles et rétrocompatibles, réduisant le risque que les plugins ne fonctionnent plus après une mise à niveau du noyau.

Performances améliorées

La suppression de la surcharge JavaScript de Gutenberg entraîne des chargements de page plus rapides et une consommation de ressources serveur réduite par rapport aux installations WordPress modernes équivalentes.

Contrôle total de la personnalisation

Les types de publication personnalisés, la gestion des rôles et la prise en charge des thèmes enfants offrent aux développeurs la même flexibilité que WordPress, avec une base plus stable en dessous.

Pourquoi exécuter ClassicPress sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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